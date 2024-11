L'indiscrezione di Gabriele Parpiglia: lo scatto social

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera avvistati ancora insieme, dopo le indiscrezioni già uscite e le varie foto pubblicate da alcuni giornali. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, erano insieme a una festa di Halloween. Parpiglia ha pubblicato uno scatto sui social esclusivo dei due: non è mai stato ufficializzato che si tratti di una nuova coppia ma l’amicizia sembra molto stretta.

“Come ho raccontato nell’ultimo mese: non è un’amicizia ma una storia d’amore ‘intricata’ che con calma svelerò… quella tra #chiaraferragni e #giovannitronchettiprovera (figlio di Marco, ndr). Ecco il primo #halloween insieme per la COPPIA. Attenzione prima uscita di coppia in maschera intendo perché di uscite insieme ne hanno già fatte e parecchie. Citate la fonte. E imparate a dar le notizie!” scrive Parpiglia su Instagram.

