Brano dalle sonorità cupe e avvolgenti

Esce oggi ‘Scelte stupide’, il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale. ‘Scelte Stupide’ è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare. Le voci di Fedez e Clara si intrecciano in modo naturale e magnetico, dando vita a un racconto viscerale e autentico su un amore complicato, fatto di slanci irrazionali e cadute inevitabili. ‘Scelte Stupide’ prosegue il viaggio sonoro iniziato da Fedez con ‘Battito’, mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all’ascoltatore di distogliere l’attenzione. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate.

Il videoclip visionario e narrativo di ‘Scelte Stupide’, diretto da Byron Rosero e da Fedez stesso, dal quale è nata l’idea, racconta l’amore tra controllo e caos: si passa da una gabbia dorata in cui tutto è tanto perfetto quanto sterile a una realtà pulsionale ed emotiva, dove regna l’istinto e tutto può accadere. Qui, Fedez e Clara s’incontrano al confine fra verità e finzione, fra sostanza e apparenza, i confini tra gli opposti si assottigliano sempre di più fino a spezzare la perfezione, lasciando spazio a ciò che è umano: l’errore, l’impulso, la scelta stupida. La collaborazione inedita tra Fedez e Clara unisce uno degli artisti più influenti dello show business italiano con una delle voci della nuova generazione del pop più amate degli ultimi anni, facendo incontrare due mondi artistici apparentemente lontani ma straordinariamente complementari in un singolo potente, un video dal forte impatto cinematografico e una collaborazione destinata a lasciare il segno.

2025 anno di musica live per entrambi

Per Fedez, infatti, si celebrerà ‘ll Ritorno a Casa’ con due date evento all’Unipol Forum di Assago il 19 (sold out) e il 20 settembre. Clara, invece, partirà per il suo tour estivo il 10 maggio con la data a Terrazza degli Iblei a Melilli (Sr), e continuerà ad esibirsi in tutta Italia fino all’8 settembre a Porto Salvo Festival di Siderno (Rc), proseguendo poi il viaggio live a novembre con due date nei club, il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata