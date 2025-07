Ayrton Costa, chi è la (presunta) nuova fiamma di Wanda Nara

Ci sarebbe un nuovo amore nella vita di Wanda Nara, ex di Icardi. Secondo diversi siti di gossip è Ayrton Costa.

Gli indizi che vengono riportati sono diversi: dagli anelli uguali alle foto nella stessa auto, una Mustang, fino alla presunta ‘frecciatina’ della ex di lui. Secondo diversi siti e televisioni infatti la ex avrebbe usato una delle frasi di Shakira rivolte all’ex Piqué per togliersi un sassolino dalla scarpa, e cioè “Hai scambiato un rolex con un Casio”.

Nelle storie di lei nessuna conferma, almeno per il momento, anche se qualche sito di gossip ha cercato di trovare indizi persino nei colori dei suoi vestiti (giallo e blu come il Boca).

Chi è Ayrton Costa

Ayrton Enrique Costa (Quilmes, 12 luglio 1999) è un calciatore argentino, difensore del Boca Juniors. Cresciuto nel settore giovanile dell’Independiente, ha debuttato in prima squadra il 6 dicembre 2020 in occasione dell’incontro di Copa Diego Armando Maradona vinto 1-0 contro il Defensa y Justicia.

Ayrton Costa è impegnato in questi giorni nel Mondiale per Club 2025. Il prossimo match sarà il 13 luglio contro Argentinos Jrs.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

La separazione legale tra Wanda Nara e Icardi risale a marzo e a maggio si sono tenute udienze in tribunale per risolvere le questioni economiche ancora aperte, tra cui la suddivisione degli immobili e dei beni acquisiti durante gli anni di convivenza.

Un audio del 2022 aveva dato i primi segnali sul divorzio tra i due. Nel corso del programma tv argentino ‘Los Angeles Manana’ era spuntato un audio in cui l‘imprenditrice, agente e modella conferma la notizia del divorzio dal calciatore del Psg, ex Inter, ad un anno dallo scandalo con l’attrice China Suárez. “Non ne posso più , sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché ho chiesto il divorzio”, è quanto dichiarava Wanda Nara in un audio mandato in onda dal programma tv.