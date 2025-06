Il divo inglese scatenato a Venezia alla festa pre-matrimonio: abbracci con una donna su un motoscafo

Dopo la sorprendente rottura con Katy Perry, Orlando Bloom si è goduto una serata frizzante con una affascinante ospite alla sontuosa festa pre-matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia giovedì sera. Lo riporta il Daily Mail, secondo il quale il neo-scapolo 47enne è stato avvistato mentre usciva dal chiostro della Madonna dell’Orto in compagnia di quella che si è poi è rivelata essere Jamie Mizrahi, 36 anni, stylist di molte star di Hollywood, dopo che gli ospiti erano stati costretti a concludere la serata in anticipo a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Laguna.

Un inizio difficile per lo sfarzoso matrimonio di tre giorni da 20 milioni di dollari della coppia miliardaria, con Bezos e Sanchez pronti a pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio” oggi davanti a celebrità del calibro di Kim Kardashian e Ivanka Trump. Bloom e gli altri ospiti hanno dovuto sfidare la forte pioggia mentre i vip della festa uscivano dalla location storica per prendere la barca che li riportava al lussuoso hotel a cinque stelle Aman. Ma il meteo non ha smorzato certo il suo entusiasmo quando è stato visto salire su una gondola insieme a diverse donne. Una volta all’interno della barca, Bloom è stato sorpreso mentre abbracciava Mizrahi e insieme ridevano sui loro sedili.

