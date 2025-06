Il patron di Amazon tesse le lodi della città lagunare: "Città impossibile, eppure esiste"

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono stati immortalati mentre si scambiavano un bacio su un taxi boat mentre erano diretti a un ricevimento in vista del loro matrimonio da sogno a Venezia. Intercettato dai tanti videoreporter e giornalisti presenti in Laguna, il magnate ha dichiarato la sua passione per la Serenissima: “Amiamo Venezia, guardatela, è una città impossibile eppure esiste”, ha dichiarato Bezos.

