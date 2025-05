L'influencer canta in playback "It,s my life, live me alone", respingendo i gossip che la riguardano

Da quando si è lasciata con Fedez, Chiara Ferragni viene associata a diversi presunti flirt più o meno veritieri. Da qualche tempo circola la voce che si sia lasciata con Tronchetti Provera e, tra gli altri, è uscito anche il nome di Caccamo. Ferragni, che da quando è iniziata la lite e la separazione da Fedez ha assunto un tono diverso sui social in merito alla sua vita privata (soprattutto sui figli Leone e Vittoria) non ha smentito né confermato.

Ha, però, postato una storia su Instagram nella quale con una musica in sottofondo evidenzia – con una semplice scritta, senza parlare – come le venga “affibbiato un fidanzato nuovo” ogni settimana. “I don’t care what you say anymore, it’s my life” – “Live me alone” recita la canzone in sottofondo. “Non mi importa più cosa dite, è la mia vita, lasciatemi in pace”. Insomma, come a dire: faccio quello che mi pare e non ve lo spiego più.

Nell’ultimo periodo le immagini di Chiara Ferragni sui social sono molto ‘solitarie’ anche se in alcune si intravede la possibilità che siano presenti altre persone.

Le ultime foto postate la ritraggono sul Lago di Como, sola o in compagnia di amiche.

