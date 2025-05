Al Bano Sophia Loren, foto Instagram

Le foto del momento affettuoso tra le due leggende del mondo dello spettacolo ha fatto il giro dei social

Il 23 maggio 2025, un momento di affetto tra due leggende del mondo dello spettacolo italiano ha fatto il giro del web catturando l’attenzione del pubblico: Al Bano ha fatto visita a Sophia Loren nella sua residenza di Ginevra. Le immagini dell’incontro, condivise dal collezionista di auto svizzero Daniel Iseli, hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Le foto di Al Bano e Sophia Loren

Nelle fotografie, Sophia Loren appare sorridente, seduta su una poltrona rossa, mentre tiene affettuosamente le mani di Al Bano e di Iseli. Il cantante, con il suo caratteristico panama bianco, mostra un’espressione di gioia accanto all’attrice. L’incontro è stato descritto da Iseli su Instagram come “pieno di calore, profondo rispetto e preziosi ricordi di momenti condivisi”.

Il post di Daniel Iseli

“Dopo alcuni giorni indimenticabili nella tenuta vinicola idilliaca di Tenute Albano Carrisi, culminati con la festa di compleanno del nostro caro amico Albano Carrisi, il viaggio di Daniel Iseli e Albano è proseguito direttamente verso Ginevra – da una leggenda vivente: Sophia Loren. La visita alla grande dama è durata circa due ore – un incontro pieno di calore umano, profondo rispetto e preziosi ricordi condivisi. Tra una tazza di caffè, si è riso, raccontato e ci si è immersi nei ricordi. Come gesto speciale di amicizia, Sophia Loren ha autografato le foto di un precedente incontro con Daniel e Albano a Roma – un momento da brividi, che resterà”, ha scritto Iseli nel suo post su Instagram.

Le reazioni dei fan

Le immagini dell’incontro hanno suscitato una forte emozione tra i fan, che hanno commentato con affetto e ammirazione. Molti hanno sottolineato la serenità e la gioia nei volti dei protagonisti, definendo l’incontro come “un momento di umanità che tocca il cuore”.

Sophia Loren e Ginevra

Sophia Loren risiede a Ginevra da oltre 50 anni, in una villa elegante nel centro della città. Qui ha cresciuto i suoi figli, Carlo ed Edoardo Ponti, e ha scelto di vivere lontano dai riflettori per godere di maggiore privacy e tranquillità. L’incontro con Al Bano ha rappresentato un’occasione speciale per rivivere momenti significativi della loro amicizia.

I 90 anni di Sophia Loren

La diva del cinema italiano ha compiuto 90 anni lo scorso settembre, celebrandoli con una grossa festa a Roma al The Space Cinema Moderno. “Una serata come stasera è ciò che conta. Una serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, i miei amici, i miei collaboratori. Questo amore tra noi conta. Queste amicizie sono la vita. Il fatto che abbiamo pianto insieme, riso insieme, ballato insieme e stasera possiamo anche brindare insieme. E se c’è un regalo che volete farmi, fatemi il dono di celebrare non solo me, ma tutti noi, perché siamo ancora qui. E il nostro più grande traguardo è che dopo aver condiviso una intera vita, siamo ancora insieme, e vogliamo passare ancora una notte fra di noi. Quello è il vero successo. Quindi grazie dal profondo del cuore per questa vita, per questo amore, e per questi ricordi che il tempo non potrà mai cancellare“, disse Sophia Loren nel suo discorso alla festa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata