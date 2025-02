La modella sorprende tutti a Los Angeles indossando, senza intimo, un vestito completamente trasparente

Bianca Censori si presenta nuda alla cerimonia di consegna dei Grammy 2025. La moglie di Kanye West sfila sul red carpet di Los Angeles assieme al marito con indosso un abito invisibile e senza intimo. La modella e designer ha fatto il suo ingresso con una pelliccia nera che si è tolta, lasciandola cadere a terra, davanti a fotografi e operatori, e mostrando il suo look spudorato.

Bianca Censori non è nuova ad outfit bizzarri o provocatori. Non è la prima volta che si mostra in pubblico quasi nuda o con vestiti a dir poco curiosi. La 30enne australiana, nata a Melbourne, si è sposata in gran segreto col rapper americano, ed ex marito di Kim Kardashian, nel 2022.

Bianca Censori, il nude look e il debutto su Instagram

La modella ha appena fatto il suo debutto su Instagram. Censori ha aperto proprio ieri un suo account sul noto social network che in poche ore ha registrato 250mila follower.

