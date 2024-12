La versione integrale nel corso della quarta puntata. L'attore-conduttore se n'è andato contestando le domande

L’intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari andrà in onda in versione integrale nel corso della quarta puntata di Belve, in onda domani sera, martedì 10 dicembre in prima serata su Rai2. L’ospite a un certo punto dell’intervista si è alzato e se n’è andato via, lasciando il programma e la conduttrice Francesca Fagnani. L’intervista che andrà in onda farà vedere anche il momento dell’abbandono.

