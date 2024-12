Infastidito dalle domande della Fagnani. Ancora non è stata presa la decisione ufficiale se andrà in onda lo stesso

Teo Mammucari è ospite di ‘Belve’. Si siede davanti alla conduttrice Francesca Fagnani per la registrazione dell’intervista, ma dopo una manciata di minuti si alza e se ne va.

Cos’è successo

Scoppia il caso all’interno del programma di Rai2. Dicono i presenti che hanno assistito all’intervista che l’ospite sembrava piuttosto teso e replicava in maniera critica alla formulazione delle domande, tanto che dopo alcuni minuti Mammucari si è alzato dallo sgabello e se n’è andato via. Ancora non c’è la decisione ufficiale se l’intervista andrà in onda lo stesso.

