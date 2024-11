Foto da Instagram

La cantante sarà ospite della seconda puntata di 'This is me' in onda su Canale 5

Annalisa è in vacanza in Costa Rica. La cantante ha pubblicato un carosello di foto sul suo profilo Instagram in cui appare in bikini, scaldata dal sole caraibico, mentre fa un bagno e si diverte visitando La Fortuna, paese a sud della capitale San José. L’artista che ha scalato le classifiche con i suoi tormentoni come “Bellissima”, “Sinceramente” e “Mon Amour”, si gode qualche giorno di relax tra la natura, inquadrando nei video gli animali che popolano il Centro America, tra cui un bradipo e una scimmia.

Non è chiaro dalle foto, in cui è ritratta sempre da sola, se Annalisa sia accompagnata dal marito Francesco Muglia: l’artista e l’imprenditore padovano sono sposati dall’estate del 2023 e lui è molto riservato tanto da non apparire quasi mai sui social.

Annalisa ospite a ‘This is me’

Annalisa sarà ospite nella seconda puntata di ‘This is me’, che andrà in onda questa sera 27 novembre in prima serata su Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, lo show vedrà sul palco i talenti della scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi diventati artisti di successo. Il debutto del nuovo format, la scorsa settimana, ha toccato picchi di oltre 4milioni di spettatori e sfiorato il 30% di share.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

