Possibilità legalmente concessa dal tribunale quasi due mesi dopo che la ragazza aveva presentato la richiesta

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha preso una decisione davvero forte. Come riportato da E! News, secondo i documenti del tribunale ottenuti da diversi media statunitensi, la diciottenne Shiloh Nouvel Jolie-Pitt ha ricevuto ufficialmente l’autorizzazione del tribunale ad abbandonare il cognome del padre e a usare il nome Shiloh Jolie.

Shiloh – che è la quarta dei sei figli di Angelina e Brad – ha presentato i documenti per cambiare il suo nome il 27 maggio, giorno del suo 18° compleanno. Poco dopo, l’avvocato dell’adolescente ha pubblicato un avviso sul Los Angeles Times per annunciare la sua intenzione di abbandonare il cognome, dato che la legge californiana richiede che il cambio di nome venga pubblicato su un giornale locale.

Ma la strada di Shiloh verso l’abbreviazione del suo nome non è stata priva di ostacoli. A luglio, l’udienza per concludere la procedura è stata rinviata a causa di un problema amministrativo.

“Purtroppo il tribunale non è stato in grado di completare il controllo dei precedenti prima dell’udienza di oggi”, ha dichiarato l’avvocato di Shiloh Peter K. Levine in una dichiarazione rilasciata a E! News all’epoca, ‘quindi l’udienza è stata riprogrammata per il 19 agosto’.

Sebbene Shiloh sia la prima ad aver ottenuto il cambio di nome legalmente, non è l’unica dei figli di Brad e Angelina – che comprendono anche Maddox, 22 anni, Pax, 20 anni, Zahara, 19 anni, e i gemelli Vivienne e Knox, 15 anni – ad aver abbandonato il nome Pitt dopo la separazione della coppia nel 2016.

