A dare la notizia è stata l'influencer e personaggio televisivo Majo Martino, durante il programma argentino Mañanísima

Mauro Icardi avrebbe bloccato le carte di credito di Wanda Nara dopo la loro separazione. A dare la notizia è stata l’influencer e personaggio televisivo Majo Martino, durante il programma argentino Mañanísima.

Per Martino la novità arriva direttamente da Wanda Nara. “Non so da dov’è uscita questa informazione. Se a dirlo è lei allora è vero”, ha replicato in videocollegamento l’avvocata Ana Rosenfeld.

La coppia dunque sembrerebbe essere sempre più ai ferri corti, con il calciatore che si trova a Istanbul per iniziare la nuova stagione con il Galatasaray e la showgirl che sta negli Stati Uniti assieme alle figlie.

