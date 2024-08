Tredici anni fa, nel reality 'Ginnaste-Vite Parallele', i due formavano una coppia

Una piccola ‘Carrambata’ per Carlotta Ferlito e Nicola Bartolini, a 13 anni dalla loro partecipazione al reality ‘Ginnaste – Vite Parallele’, in cui i due formavano una coppia. Il ginnasta sardo ha incontrato casualmente Ferlito in aeroporto mentre tornava a casa dalle Olimpiadi di Parigi 2024, e i due hanno subito postato una foto della loro reunion sui social, sorprendendo i fan di lunga data. Bartolini, reduce da un buon sesto posto ai Giochi con la squadra italiana, e Ferlito, che si è allontanata dalla ginnastica, hanno dimostrato di mantenere una bella amicizia nonostante le loro strade sentimentali si siano divise. Il post di Ferlito su Instagram, accompagnato da una foto del passato e una attuale, ha generato una valanga di commenti e condivisioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Ferlito ♡ (@carlyferly)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata