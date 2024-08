Immagini Instagram

La ragazza non compare più tra i suoi follower

Sembrerebbe già finita la storia nata a Temptation Island tra il single Carlo Marini e Martina De Iannon. Lei era entrata come fidanzata, in coppia con Raul Dumitras, salvo poi uscire separati al termine del programma di Canale 5. Raul ha deciso di “godersi la vita”, tra discoteche e dolci compagnie, come quella della single Nicole Belloni. La sua ex fidanzata Martina, invece, aveva intrapreso la conoscenza di Carlo anche una volta che le telecamere si sono spente. Ma le cose non sembrano essere andate come volevano.

L’indizio social

Dopo aver criticato la svolta libertina dell’ex Raul, precisando che tra lei e Carlo le cose si stavano evolvendo su un altro livello, è però arrivato un indizio social che non è passato inosservato ai fan più attenti. Martina ha infatti tolto il “follow” al tentatore. Un piccolo dettaglio, che però potrebbe significare molto.

