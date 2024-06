I due ex coniugi si sarebbero ritrovati casualmente nello stesso locale

I carabinieri sono interventi lunedì sera, intorno alle 21, in un ristorante in piazza Albania a Roma, dove si stava consumando un’accesa lite tra l’attrice Micaela Ramazzotti e il suo ex marito, il regista Paolo Virzì.

A quanto si apprende i due si sarebbero ritrovati casualmente nello stesso locale quando dopo alcune battute offensive, sarebbe scoppiato il litigio talmente acceso da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

I due, che si sposarono a Livorno nel gennaio 2009, si separarono una prima volta a fine 2018, dopo quasi 10 anni di matrimonio da cui sono nati due figli. Una crisi rientrata dopo pochi mesi fino alla rottura definitiva nel 2023.

