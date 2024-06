ph Simone Di Luca

Secondo l'investigatore social Alessandro Rosica la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe incinta di un maschietto

Ultimo presto papà. L’indiscrezione viene lanciata dall’investigatore social Alessandro Rosica che su Instagram scrive: “Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida”. La Jacqueline in questione è Jaqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e fidanzata del cantautore romano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacqueline Luna Di Giacomo (@givemetartare)

I due stanno insieme da tre anni e recentemente hanno più volte celebrato il loro amore sui social con post da innamorati con Ultimo che poi ha dedicato anche una canzone, ‘Altrove’, alla compagna. Niccolò Moriconi, il nome all’anagrafe del cantante, è impegnato in un tour negli stadi. ‘Ultimo Stadi 2024 – La Favola Continua…’, che lo vede sul palco in questa estate 2024 mentre per il 2025 non sono programmati live, una circostanza che dà sostanza all’indiscrezione sulla futura paternità.

