In attesa del matrimonio con Cecilia Rodriguez, l'ex ciclista si scatena con gli amici: con lui Nicola Ventola e Andrea Damante

Festa grande per Ignazio Moser. Dopo che la sua futura sposa Cecilia Rodriguez aveva dato una settimana il suo addio al nubilato in Andalusia, anche l’ex ciclista è volato all’estero per festeggiare i suoi ultimi giorni da celibe. Moser si trova a Ibiza, dove si sta scatenando con gli amici più cari in una villa affittata per l’occasione. Con lui l’ex calciatore Nicola Ventola, Andrea Schiavone, Marco Scomparin, Flavio Pagliccia e il fratello Roberto, Michele Simoni, il cugino Moreno Moser, Manuel Ciotta, Nicola Testi e Marvin Vettori. L’ultimo ad arrivare è stato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Si ride e si scherza, in attesa del fatidico sì del 30 giugno.

Cecilia Rodriguez: “Speriamo arrivi una tormenta”

Grande assente, per ovvie ragioni, Cecilia Rodriguez: la showgirl argentina ha comunque commentato in modo ironico la festa del futuro marito su Instagram: “Qui a Milano è brutto il tempo, sto aspettando che esca i sole per uscire con i cani” ha raccontato, prima di lanciare un anatema ai propositi di svago del fidanzato “Speriamo che anche a Ibiza arrivi una tormenta, una di quelle brutte, che possa tagliare la luce e chiudere tutte le porte così che nessuno esca. Scherzo, o forse non scherzo“, ha chiosato. E tra i commenti è arrivato anche quello di Giulia De Lellis, amica dei futuri sposi: “Mi raccomando!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata