La showgirl in un'intervista a Domenica In: "A Natale ricevevo come regalo un mandarino"

Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista con Mara Venier a Domenica In. Un colloquio a tutto tondo, in cui la showgirl ha narrato sia la sua carriera che la sua vita privata, tra le gioie per i grandi successi e la tristezza per le tragedie che l’hanno caratterizzata. Particolarmente emozionante il passaggio dedicato all’infanzia e al rapporto con la madre. “Da bambina semplicemente cercavo di capire il mondo perché nessuno me lo spiegava. Io non sono mai stata una vittima del destino, quando nasci in una famiglia particolare devi solo capire quello che sta succedendo. Mia mamma non mi credeva mai, anzi quando dicevo la verità mi picchiava. Ho pensato che il modo giusto per vivere sereni fosse quindi dire una bugia”, ha dichiarato Del Santo, come riporta il sito Leggo. “Io non ho mai avuto una bambola da piccola. A Natale ricevevo come regalo un mandarino. Mia mamma era povera ma ho imparato a essere felice con poco”, ha aggiunto. Poi ha parlato della perdita di tre dei suoi quattro figli. “Ho perso tre figli ed è una cosa terribile. L’immagine è di me stesa per terra. Non riuscivo a stare in piedi. Poi però mi sono detta: ‘Devo stare sdraiata per tutta la vita?’ No. Quindi mi sono rialzata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata