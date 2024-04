L'attrice e fotomodella, 71 anni, ha narrato la sua vita in un'intervista al Corriere della Sera

Dalila Di Lazzaro racconta la sua vita in una lunga intervista con il Corriere della Sera. L’attrice e fotomodella, 71 anni, ha narrato della sua carriera cinematografica, dei suoi amori e dei suoi drammi tra cui la morte del figlio Christian, scomparso in un incidente stradale nel 1992 all’età di 22 anni.

Tra gli aneddoti della donna, anche quello sulla famosa cena organizzata a Roma da Gianni Minà con la presenza di Muhammad Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez. In particolare, Di Lazzaro ha raccontato la sua interazione con De Niro: “Subito non lo riconobbi, sembrava un frate. Camicia di lino e jeans stropicciati, infradito. Sergio, zac, lo piazzò vicino a me. A un tratto Leone fa: niente vino, niente vodka per lui, lo voglio magro sul set…”. La cena va avanti e De Niro non vuole saperne di abbandonare Di Lazzaro. “A mezzanotte avevo appuntamento con il mio fidanzato, gli avevo detto che ero fuori per lavoro e di aspettarmi. Quando saluto e me ne vado, De Niro esce con me, non sapevo come smollarlo. Mi resta dietro per tutta Trastevere. ‘Vengo con te’, io con i tacchi sui sampietrini… ‘Non ti lascio, voglio star con te’. Io: ‘Ma non posso!’. E lui: ‘Non ti faccio niente’. Ussignur”, spiega l’attrice. “Arriviamo a piazza Navona. Vado verso l’hotel Raphael, esasperata entro e chiedo un taxi. Quando arriva l’auto, Robert mi dà un bacio, mi fa cadere, mi abbraccia. Io mi divincolo. Dico al tassista… vada via: scappo, una liberazione!”, racconta.

