L’attrice ricorda un episodio dei primi Anni 2000: "Non mi sentivo affatto elettrizzata all’idea di baciare tutta una serie di potenziali co-protagonisti"

“Oggi arriveranno 10 ragazzi. Non sei entusiasta di poterli baciare tutti?”. Erano i primi Anni 2000, e Anne Hathaway, al provino di un film, non si sentiva affatto elettrizzata all’idea di baciare tutta una serie di potenziali co-protagonisti. Eppure, allora, era piuttosto “normale chiedere a un attore di pomiciare con altri attori per testare l’intesa“, ‘la chimica’, ha spiegato in un’intervista a V Magazine. “Che in realtà è il modo peggiore per farlo”. Di fronte a quella richiesta, l’attrice ha pensato: “”Ci sarà qualcosa che non va in me?” Perché non ero per nulla emozionata. Anzi, pensavo che suonasse disgustoso“.

Anne Hathaway, che ha vinto un Oscar per il suo ruolo in Les Misérables e che sarà presto protagonista della commedia romantica The Idea of ​​You, alla fine ha accettato di baciarli tutti. “Ero così giovane e terribilmente consapevole di quanto fosse facile perdere tutto essendo etichettata come “difficile”, quindi ho semplicemente fatto finta di essere entusiasta e sono andato avanti. In realtà non era un gioco di potere: nessuno stava cercando di essere terribile o di farmi del male. Era semplicemente un’epoca molto diversa e ora lo sappiamo meglio”.

