A dare la notizia è stato il settimanale 'Chi' che ha avvistato i due a Roma

Leo Gassman è fidanzato. A dare la notizia è stato il settimanale ‘Chi’ che ha catturato il cantautore e attore al fianco di Maia Reficco, attrice argentina di 23 anni. I due sono stati avvistati a L’Officina – Cucina dal mondo, locale multietnico con piatti della tradizione orientale e non solo, fa sapere il giornale. Poi è scattato anche il bacio.

Chi è Maia Reficco

Maia Reficco è nata il 14 luglio 2000 a Boston, Stati Uniti. E’ nota al pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di Noa Olivar nella serie tv ‘Pretty Little Liars: Original Sin’ e per aver preso parte alla serie adolescenziale di Nickelodeon, ‘Kally’s Mashup’. Su Instagram, inoltre, vanta un seguito di un milione e mezzo di follower.

Leo Gassman e Enula Bareggi

Il figlio di di Alessandro e nipote di Vittorio Gassman è sempre stato molto riservato in merito alla sua vita sentimentale. In passato era stato legato alla cantante, ex concorrente di ‘Amici’, Enula Bareggi: furono fotografati insieme nel 2020 dal settimanale ‘Vero’.

