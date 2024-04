Per supportare un amico, Francesco Vezzoli, in occasione dell'inaugurazione della sua mostra a Venezia

Dopo due settimane è finito il silenzio social di Chiara Ferragni. La celebre influencer è comparsa solo nei post e nelle storie Instagram della madre Marina Di Guardo e delle sorelle.

Mentre Fedez è rientrato dal suo viaggio negli Stati Uniti, Chiara ha scelto di tornare a postare per supportare un amico, Francesco Vezzoli, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Musei delle Lacrime” organizzata a Venezia dentro il Museo Correr. Avvolta in un abito nero con spacco vertiginoso ha raccolto migliaia di like da parte dei suoi followers.

