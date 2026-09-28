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lunedì 28 settembre 2026

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Napoli, ‘Una Serata di Stelle per Pupi’: le foto dell’evento della fondazione di Javier Zanetti e Paula de la Fuente

Napoli, ‘Una Serata di Stelle per Pupi’: le foto dell’evento della fondazione di Javier Zanetti e Paula de la Fuente
Javier Zanetti e Paula de la Fuente durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia – 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
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Javier Zanetti e Paula de la Fuente durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Lola Ponce durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Elisa durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Gli Autogol durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Max Sirena durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Aka 7even, Tullio De Piscopo e Javier Zanetti durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Giovanni Simeone, Gianfranco Zola durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Gli Autogol e Federico Buffa durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Flora Canto durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Andrea Carnevale, Ciro Ferrara durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Elisa durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Javier Zanetti e Paula de la Fuente durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Giovanni Simeone durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Lola Ponce e Aaron Diaz durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Panoramica durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Federico Buffa durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Ciro Ferrara durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Giovanni Simeone durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Javier Zanetti e Paula de la Fuente durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Gianfranco Zola e Max Sirena durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Panoramica durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Lola Ponce durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Fabio Rovazzi durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)
Elisa durante l’evento ‘Una Serata di Stelle per Pupi’ (Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore di Javier Zanetti e Paula de la Fuente) in Piazza del Plebiscito a Napoli, Italia - 26 settembre 2026 (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse)

Tanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si sono riuniti il 26 settembre a Napoli per lo show “Una Serata di Stelle per Pupi”. Lo spettacolo ha voluto celebrare il 25esimo anniversario della Fondazione di Javier Zanetti e di Paola de la Fuente, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e il legame speciale tra l’Italia e l’Argentina, tra la città di Napoli e Diego Armando Maradona, rinsaldato dalla presenza in platea di Claudia Villafañe. 

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