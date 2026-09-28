Napoli, ‘Una Serata di Stelle per Pupi’: le foto dell’evento della fondazione di Javier Zanetti e Paula de la Fuente

Tanti artisti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport si sono riuniti il 26 settembre a Napoli per lo show “Una Serata di Stelle per Pupi”. Lo spettacolo ha voluto celebrare il 25esimo anniversario della Fondazione di Javier Zanetti e di Paola de la Fuente, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e il legame speciale tra l’Italia e l’Argentina, tra la città di Napoli e Diego Armando Maradona, rinsaldato dalla presenza in platea di Claudia Villafañe.