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venerdì 24 luglio 2026

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Comic-Con di San Diego 2026, cosplay da pazzi tra serie tv, fumetti e videogame – FOTO

Comic-Con di San Diego 2026, cosplay da pazzi tra serie tv, fumetti e videogame – FOTO
Per gli amanti delle serie tv degli anni Novanta, la principessa guerriera Xena. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Redazione
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Da Xena a Super Mario, i fan si incontrano vestiti come i loro beniamini

Da "Star Wars", un Darth Maul sempre presente nelle fiere come il Comic-Con di San Diego. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Un bellissimo cosplay del crudele Henry "Vecna" Creel di "Stranger Things", interpretato da Jamie Campbell Bower nella serie Netflix. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Due cosplayer vestiti rispettivamente da un'agente dello S.H.I.E.L.D. (a sinistra) e da Nick Fury. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Katara (a sinistra) e Zuko in quota "Avatar: The Last Airbender". (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Una cosplayer posa nei panni di Stella Rubia, personaggio della serie animata "Teen Titans". (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Un fedelissimo cosplay del Joker di "Suicide Squad", interpretato da Jared Leto nel film della DC. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Un Geralt di Rivia un po' appesantito rispetto a quello interpretato da Liam Hemsworth nell'adattamento tv di "The Witcher". Con lui, una leggiadra Zelda. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Foto di gruppo per questi amanti dei personaggi Marvel, da Capitan America a Crossbones. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Un divertente Thor alza il martello in uno dei padiglioni della fiera. (Foto: Andrew Park/Invision/AP)
Damien Webb, antagonista di James Bond nel videogame "007 First Light". (AP Photo/Chris Pizzello)
Tra i personaggi immancabili anche Dracule Mihawk, formidabile spadaccino di "One Piece" nato dalla fantasia del mangaka Eiichiro Oda. (AP Photo/Chris Pizzello)
Un fan veste i panni di Guardiano Rosso, personaggio del Marvel Cinematic Universe. (Foto: Richard Shotwell/Invision/AP)
Un'irriverente versione di Luigi, nemesi di Super Mario negli omonimi videogame. (AP Photo/Chris Pizzello)

A San Diego, in California, entra nel vivo il Comic-Con, l’annuale fiera che raduna migliaia di appassionati di fumetti, manga, serie tv e videogiochi. Quest’anno la kermesse si protrarrà dal 23 al 26 luglio e come al solito per i fan sarà un’occasione di incontro con attori, attrici e disegnatori.

Tra i rituali che caratterizzano la fiera, c’è il cosplay: chi entra nei padiglioni si veste come un personaggio immaginario e lo interpreta, prestandosi a farsi fotografare con altri appassionati. Si tratta di una pratica vissuta con molta serietà: i cosplayer arrivano a investire migliaia di dollari per restare fedeli al personaggio di cui si decide di vestire i panni. Qui abbiamo raccolto alcune delle foto più belle, tra chi vive il cosplay come una vera e propria forma d’arte e chi, invece, si prende in giro.

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