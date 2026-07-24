Comic-Con di San Diego 2026, cosplay da pazzi tra serie tv, fumetti e videogame – FOTO

A San Diego, in California, entra nel vivo il Comic-Con, l’annuale fiera che raduna migliaia di appassionati di fumetti, manga, serie tv e videogiochi. Quest’anno la kermesse si protrarrà dal 23 al 26 luglio e come al solito per i fan sarà un’occasione di incontro con attori, attrici e disegnatori.

Tra i rituali che caratterizzano la fiera, c’è il cosplay: chi entra nei padiglioni si veste come un personaggio immaginario e lo interpreta, prestandosi a farsi fotografare con altri appassionati. Si tratta di una pratica vissuta con molta serietà: i cosplayer arrivano a investire migliaia di dollari per restare fedeli al personaggio di cui si decide di vestire i panni. Qui abbiamo raccolto alcune delle foto più belle, tra chi vive il cosplay come una vera e propria forma d’arte e chi, invece, si prende in giro.