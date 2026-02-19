L’ex principe Andrea travolto dal caso Epstein: la vita del terzogenito di Elisabetta II in 10 FOTO

L’ex principe Andrea, arrestato oggi 19 febbraio, è il terzogenito della regina Elisabetta II ed è a lungo stato considerato da opinionisti e media il figlio ‘preferito’. Caduto in disgrazia negli ultimi anni a causa dei suoi rapporti con il milionario pedofilo Jeffrey Epstein, da giovane aveva servito nella Marina britannica. Ecco la vita dell’ex principe, oggi 66enne, in 10 foto.