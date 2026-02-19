L’ex principe Andrea, arrestato oggi 19 febbraio, è il terzogenito della regina Elisabetta II ed è a lungo stato considerato da opinionisti e media il figlio ‘preferito’. Caduto in disgrazia negli ultimi anni a causa dei suoi rapporti con il milionario pedofilo Jeffrey Epstein, da giovane aveva servito nella Marina britannica. Ecco la vita dell’ex principe, oggi 66enne, in 10 foto.
L’ex principe Andrea travolto dal caso Epstein: la vita del terzogenito di Elisabetta II in 10 FOTO
Dall’infanzia al servizio militare, fino ai giorni nostri
