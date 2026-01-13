Accesso Archivi

Crans-Montana, Jessica Moretti e il passato da modella: le foto a Cannes con Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen durante un photocall per il film Il dittatore al 65° Festival Internazionale del Cinema di Cannes, nel sud della Francia, mercoledì 16 maggio 2012. (AP Photo/Jonathan Short) Jessica Moretti accanto a Sacha Baron Cohen (dx)
La titolare del bar Le Constellation posò assieme all’attore britannico durante il 65esimo Festival del cinema in Costa Azzurra

Jessica Moretti ha avuto un passato da modella. La proprietaria del bar Le Constellation, teatro del rogo di Crans-Montana a Capodanno, costato la vita a 40 persone, posò nel 2012 durante la presentazione al 65° Festival Internazionale del Cinema di Cannes del film ‘Il dittatore’ con Sacha Baron Cohen. All’epoca la donna lavorava come modella in Costa Azzurra e posò per l’occasione al fianco dell’attore britannico. L’imprenditrice, indagata per l’incendio, è agli arresti domiciliari, mentre il marito si trova in carcere in Svizzera.

