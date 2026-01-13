Crans-Montana, Jessica Moretti e il passato da modella: le foto a Cannes con Sacha Baron Cohen

Jessica Moretti ha avuto un passato da modella. La proprietaria del bar Le Constellation, teatro del rogo di Crans-Montana a Capodanno, costato la vita a 40 persone, posò nel 2012 durante la presentazione al 65° Festival Internazionale del Cinema di Cannes del film ‘Il dittatore’ con Sacha Baron Cohen. All’epoca la donna lavorava come modella in Costa Azzurra e posò per l’occasione al fianco dell’attore britannico. L’imprenditrice, indagata per l’incendio, è agli arresti domiciliari, mentre il marito si trova in carcere in Svizzera.