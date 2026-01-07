Accesso Archivi

Crans-Montana, le foto dei funerali delle vittime italiane

Il feretro di Giovanni Tamburi, il giovane bolognese morto nella strage di Crans-Montana in Svizzera (foto LaPresse/Guido Calamosca)
Le esequie di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi e Riccardo Minghetti

Il feretro di Riccardo Minghetti esce tra gli applausi dalla Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma (foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
Un particolare della bara di Riccardo Minghetti, il 16enne morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana (foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
Una foto di Riccardo Minghetti accanto alla bara del 16enne morto nella strage di Capodanno di Crans-Montana in Svizzera (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
Un fiore accanto a una foto di Giovanni Tamburi in occasione del funerale del giovane bolognese deceduto a Crans-Montana in Svizzera (foto LaPresse/Guido Calamosca)
La Cattedrale di San Pietro a Bologna, dove si svolge il funerale di Giovanni Tamburi, deceduto a Crans-Montana in Svizzera (foto LaPresse/Guido Calamosca)
Il feretro di Giovanni Tamburi, il giovane bolognese morto nella strage di Crans-Montana in Svizzera (foto LaPresse/Guido Calamosca)
Una foto di Chiara Costanzo in occasione dei funerali a Milano, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, della 16enne morta nell'incendio di Crans-Montana in Svizzera (foto LaPresse/Claudio Furlan)
Amici di Chiara Costanzo a Milano, alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, in occasione dei funerali della 16enne morta nell'incendio di Crans-Montana in Svizzera (foto LaPresse/Claudio Furlan)
I trofei sportivi di Chiara Costanzo, la 16enne morta nell'incendio di Crans-Montana in Svizzera, esposti in occasione del funerale della giovane a Milano (foto LaPresse/Claudio Furlan)

Le foto dei funerali delle giovani vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio in un bar ha ucciso almeno 40 persone. I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi (i cui funerali saranno però celebrati a Lugano, dove viveva). In mattinata a Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur le esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni, contemporaneamente a Bologna il funerale di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro. Nel primo pomeriggio, alle 14.45 a Milano i funerali di Chiara Costanzo, 16 anni. La cerimonia è in programma nella basilica di Santa Maria delle Grazie. Alla stessa ora, sempre a Milano, le esequie di Achille Barosi, 16 anni, nella basilica di Sant’Ambrogio. Sarà invece giovedì a Genova l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini.

