Critics Choice Awards 2026, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’: le foto della serata

Assegnati nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Santa Monica (California) i Critics Choice Awards 2026, i premi cinematografici annualmente assegnati dall’associazione dei critici statunitensi. Trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson, che ha vinto i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. ‘Frankenstein’ di Guillermo Del Toro ha invece vinto quattro premi, mentre miglior attore protagonista è stato Timothée Chalamet in ‘Marty Supreme‘. Ecco le foto della serata.