Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 5 gennaio 2026

Ultima ora

Critics Choice Awards 2026, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’: le foto della serata

LaPresse
LaPresse

Miglior attore protagonista è Timothée Chalamet per il suo ruolo in ‘Marty Supreme’

Erin Doherty, vincitrice del premio per miglior attrice non protagonista in una serie tv ai Critics Choice Awards 2026 per il suo ruolo in 'Adolescence' (foto AP/Chris Pizzello)
La reazione di Amy Madigan alla vittoria del premio per miglior attrice non protagonista ai Critics Choice Awards 2026 per il suo ruolo in 'Weapons' (foto AP/Chris Pizzello)
Jessie Buckley, vincitrice del premio per miglior attrice protagonista ai Critics Choice Awards 2026, posa con il premio dopo la cerimonia (foto AP/Jordan Strauss)
Timothée Chalamet, vincitore del premio per miglior attore protagonista ai Critics Choice Awards 2026 per il suo ruolo in 'Marty Supreme' (foto AP/Chris Pizzello)
Jacob Elordi posa con il premio dei Critics Choice Awards 2026 per il miglior attore non protagonista, per la sua performance in 'Frankenstein' (foto AP/Jordan Strauss)
Il regista Paul Thomas Anderson e il cast di 'Una battaglia dopo l'altra' esultano dopo la vittoria del premio per miglior film ai Critics Choice Awards 2026 (foto AP/Chris Pizzello)

Assegnati nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Santa Monica (California) i Critics Choice Awards 2026, i premi cinematografici annualmente assegnati dall’associazione dei critici statunitensi. Trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson, che ha vinto i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. ‘Frankenstein’ di Guillermo Del Toro ha invece vinto quattro premi, mentre miglior attore protagonista è stato Timothée Chalamet in ‘Marty Supreme. Ecco le foto della serata.

© Riproduzione Riservata