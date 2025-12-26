Maria Sole Agnelli morta a 100 anni, le foto storiche della sorella dell’Avvocato

È morta oggi all’età di 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, ha avuto quattro figli dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina, mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata Sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata Presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana.