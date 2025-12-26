Accesso Archivi

Maria Sole Agnelli morta a 100 anni, le foto storiche della sorella dell’Avvocato

Appassionata di cavalli da competizione, un suo purosangue vinse l’argento alle Olimpiadi di Monaco ’72
Foto LaPresse archivio storico Anno 1985 Villar Perosa (To) Italia 58° Anniversario della morte di Edoardo Agnelli Gianni Agnelli nella foto: Famiglia Agnelli da sx Umberto, Allegra, Susanna, Clara, Maria Sole, Marella e Giovanni Agnelli e alle sue spalle Edoardo Agnelli. Busta 851/1
Foto Marella/Camilla Pecci Blunt McGraft/LaPresse/ Archivio Storico 1953 - Italia Nella foto: Marella Agnelli con la futura cognata Maria Sole Agnelli
Foto LaPresse Torino/Archivio storico archivio storico Storico anni '80 Agnelli Maria Sole nella foto: Agnelli Maria Sole

È morta oggi all’età di 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, ha avuto quattro figli dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina, mentre dal secondo matrimonio con Pio Teodorani Fabbri era nato Eduardo. Dal 1960 al 1970 era stata Sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, è stata Presidente della Fondazione Agnelli, guidando e sostenendo progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana.

