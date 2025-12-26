Morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato: aveva 100 anni

E’ morta oggi, 26 dicembre 2025, all’età di 100 anni, Maria Sole Agnelli. Era la sorella di Gianni e Susanna Agnelli.

Chi era Maria Sole Agnelli

La sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli è stata dal 1960 al 1970 sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno. Per 14 anni, fino al 2018, ha presieduto la Fondazione Agnelli. Era nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, e dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino). Rimasta vedova, in seconde nozze si era sposata con Pio Teodorani Fabbri. Da questo secondo matrimonio era nato Eduardo. Grande appassionata di cavalli, è stata proprietaria di alcuni purosangue che hanno vinto tra l’altro la medaglia d’argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72.

La cugina Tiziana Nasi: “Era una donna eccezionale”

Maria Sole Agnelli era figlia di Edoardo e Virginia Bourbon del Monte. “Era una donna eccezionale e ha scelto una data particolare per andarsene“, ha detto Tiziana Nasi, cugina di Maria Sole Agnelli e dirigente di lungo corso dello sport paralimpico. “Era una grande sportiva e particolarmente brillante anche intellettualmente, io le ero particolarmente affezionata. Siamo state legate soprattutto dallo sport, era bello sentirci quando c’erano risultati olimpici”, ha aggiunto.