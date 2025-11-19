Accadde oggi 19 novembre in 5 foto iconiche: dal matrimonio di Gianni Agnelli allo sbarco sulla Luna

Accadde oggi 19 novembre: ecco 5 foto iconiche di eventi avvenuti nel passato in questo giorno dell’anno. Dal matrimonio tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo nel 1953 allo sbarco sulla Luna. Poi ancora la visita alla Casa Bianca della futura First lady Usa Hillary Clinton, accolta da Barbara Bush, nel 1992. Tre le foto storiche scattate in questo giorno anche quella che mostra la cena organizzata da Rock Hudson a Roma per il giorno del Ringraziamento: con lui anche le colleghe Gina Lollobrigida e Sandra Dee, nel 1960.
