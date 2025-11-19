Accesso Archivi

Accadde oggi 19 novembre in 5 foto iconiche: dal matrimonio di Gianni Agnelli allo sbarco sulla Luna

L’astronauta dell’Apollo 12 è ritratto con l’attrezzatura sulla superficie lunare, 19 novembre 1969. (Foto AP)
Jesse Owens, secondo da sinistra, uno dei più grandi atleti olimpici americani di tutti i tempi, si unisce a tre aspiranti medaglie d'oro mentre si recano all'allenamento all'Olympic-Village Heidelberg, vicino a Melbourne, il 19 novembre 1956. Insieme a Owens ci sono Manfred Germar, Germania, a sinistra, Bobby Morrow, terzo da sinistra, della squadra statunitense, e Heinz Fuetterer, a destra, della Germania
La first lady Barbara Bush, a sinistra, dà consigli alla futura first lady Hillary Rodham Clinton durante una visita alla Casa Bianca a Washington il 19 novembre 1992

Accadde oggi 19 novembre: ecco 5 foto iconiche di eventi avvenuti nel passato in questo giorno dell’anno. Dal matrimonio tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo nel 1953 allo sbarco sulla Luna. Poi ancora la visita alla Casa Bianca della futura First lady Usa Hillary Clinton, accolta da Barbara Bush, nel 1992. Tre le foto storiche scattate in questo giorno anche quella che mostra la cena organizzata da Rock Hudson a Roma per il giorno del Ringraziamento: con lui anche le colleghe Gina Lollobrigida e Sandra Dee, nel 1960.

