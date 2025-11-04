Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine: le foto

Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del 2025 secondo People Magazine. La star britannica di ‘Bridgerton‘, in cui interpreta Lord Anthony, è stata eletta ‘Sexiest Man Alive’ dalla celebre rivista che quarant’anni fa ha istituito il riconoscimento e si unisce a nomi come George Clooney, Brad Pitt, Tom Cruise, Chris Evans e molti altri premiati negli anni.

Jonathan Bailey alla premiere of the film ‘Wicked’ 8 novembre 2024, Londra (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP, File)

Bailey recentemente è stato molto apprezzato per i suoi ruoli nella saga ‘Jurassic World’ e in ‘Wicked’, ed è considerato anche un’icona di stile, dalla personalità simile a quella di un dandy contemporaneo.

Alla domanda su quando si sia reso conto che la sua fama stava crescendo, Bailey ricorda un momento del 2020, poco dopo che la serie Netflix ‘Bridgerton’ lo aveva reso noto. “Avevo impostato la radio come sveglia, e una mattina è suonata dicendo ‘Ecco il telegiornale delle 7. Ma prima di andare, possiamo parlare di Jonathan Bailey?’ – racconta l’attore con una risata incredula – Mi sono chiesto ‘Ma è tutto vero?’. È stato pazzesco”, ha concluso.