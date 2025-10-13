Gaza, ostaggi israeliani liberati: le prime immagini dopo il rilascio

Le prime immagini, rilasciate dall’esercito israeliano (IDF), degli ostaggi rilasciati da Hamas dopo 737 giorni di prigionia nella Striscia di Gaza. Dalle prime foto diffuse gli ostaggi sembrano meno emaciati e denutriti rispetto a quelli rilasciati a gennaio. I familiari e gli amici che hanno assistito al rilascio hanno esploso grida di gioia e si sono abbracciati, scoppiando in lacrime alla vista della prima foto dei loro cari.

A Tel Aviv, nella piazza degli ostaggi, dove decine di migliaia di persone si sono radunate per assistere al rilascio, un boato di gioia è esploso dalla folla quando le prime immagini degli ostaggi sono apparse sullo schermo. L’Ufficio Stampa del Governo ha pubblicato una foto di Gali e Ziv Berman, gemelli ventottenni di Kfar Aza, che si sono riuniti con espressioni di incredulità. Secondo gli ostaggi precedentemente rilasciati, i gemelli erano stati tenuti separati l’uno dall’altro.

Tra i primi sette ostaggi rilasciati oggi da Hamas c’è anche Alon Ohel, 24enne rapito il 7 ottobre mentre si trovava al Nova Festival, pianista di talento con cittadinanza anche tedesca e serba.