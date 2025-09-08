Accesso Archivi

lunedì 8 settembre 2025

Sinner-Alcaraz, i vip alla finale Us Open 2025: da Springsteen a Lindsay Lohan – FOTO
Parata di vip alla finale Sinner-Alcaraz degli Us Open 2025. Sulle tribune di Flushing Meadows c’erano star del cinema e della musica, oltre al presidente americano Donald Trump. Tra il pubblico di New York c’erano colossi della musica come Bruce Springsteen e Sting, campioni dello sport come il fuoriclasse dell’Nba Stephen Curry, la sciatrice Lindsay Vonn e l’allenatore Pep Guardiola.

Ma anche stelle di Hollywood e della tv come Ben Stiller, Danny De Vito, Stanley Tucci e Lindsay Lohan per citarne alcuni. Tra gli altri vip presenti alla finale degli Us Open anche i cantanti Pink e Shaggy, la storica direttrice di Vogue Anna Wintur e la star della tv americana Martha Stewart.

