Morto Hulk Hogan: 10 foto del mito del wrestling

La vita di Hulk Hogan nel fotoracconto delle immagini Associated Press: dalle leggendarie sfide con André the Giant agli scatti accanto a Liberace e Muhammad Ali, fino all’amicizia con Donald Trump.

L’icona mondiale del wrestling è morto all’età di 71 anni. Secondo quanto riportato dal sito statunitense TMZ, l’ex campione del mondo è deceduto nella sua abitazione di Clearwater, in Florida, colpito da un malore. Inutili i tentativi di soccorso: Hogan è stato trasportato fuori dalla sua proprietà su una barella e poi condotto in ospedale in ambulanza.

La causa della morte non è stata ancora resa ufficiale, ma sempre secondo TMZ si tratterebbe di un arresto cardiaco.

Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, è stato una delle figure più iconiche nella storia del wrestling professionistico. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, ha continuato a essere un volto rappresentativo della WWE come testimonial ufficiale.