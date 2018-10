Usa, nuovo pacco bomba a New York: mandato al ristorante di De Niro

Un pacco sospetto, simile a quelli inviati a Barak Obama e ad altri esponenti democratici, è stato inviato a un ristorante di New York di proprietà di Robert De Niro, a Greenwich street, nel quartieredi Tribeca.

Il pacco conteneva un ordigno simile agli altri delle scorse ore, non è esploso e non ci sono stati feriti. La polizia di New York ha fatto sapere che non è stata necessaria l'evacuazione dell'edificio perché in quel momento non era presente nessuno. Se venisse confermato, si tratterebbe dell'ottavo pacco bomba inviato negli ultimi giorni negli Stati Uniti, scrive News 4.

Finora sono stati confermati pacchi apparentemente tutti con le stesse caratteristiche indirizzati a: Hillary Clinton, Barack Obama, il miliardario George Soros, l'ex attorney general Eric Holder, l'ex direttore della Cia John Brennan (questo nella sede della Cnn a New York), e due per la deputata democratica Maxine Waters (uno intercettato in un ufficio delle poste nel centro di Los Angeles e l'altro in un centro di smistamento della posta a Capitol Heights in Maryland).

La Casa Bianca ha condannato gli episodi definendoli "atti ignobili". Per il commissario della polizia di New York James O'Neill gli investigatori sospettano che a essere presi di mira siano stati personaggi contrari all'amministrazione Trump. Lo stesso De Niro a giugno, durante la cerimonia dei Tony Awards, insultò il presidente: "Non più abbasso Trump, ma fottiti Trump".

