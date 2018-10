Usa, pacchi bomba inviati a Hillary Clinton, Barack Obama e alla sede della Cnn a New York

Intercettati "durante procedure di controllo" e identificati come "esplosivi". L'ex segretaria di Stato e l'ex presidente americano non li hanno mai ricevuti. Smentita la notizia di un altro ordigno rudimentale indirizzato alla Casa Bianca

Paura negli Stati Uniti. È il giorno dei pacchi sospetti. Involucri contenenti potenziali ordigni sono stati inviati alla ex segretaria di Stato e candidata alla presidenza americana, Hillary Clinton, e all'ex presidente Stati Uniti, Barack Obama. I pacchi sono stati intercettati. Lo ha fatto sapere il Secret service. "C'è il forte sospetto" che i due pacchi esplosivi siano collegati a quello destinato giorni fa al miliardario George Soros. Lo hanno fatto sapere fonti ufficiali statunitensi, citate da Cnn.

Né Clinton, né Obama hanno ricevuto i pacchi, che sono stati intercettati "durante procedure di controllo routinarie", identificati come "potenziali ordigni esplosivi", e di conseguenza "adeguatamente gestiti", ha dichiarato l'agenzia incaricata della loro protezione. Il pacco diretto all'ex presidente è stato intercettato a Washington mercoledì mattina, quello per Clinton martedì sera ritrovato vicino alla sua abitazione nello Stato di New York, nella cittadina di Chappaqua.

Sede Cnn a NY evacuata per pacco sospetto - La sede della Cnn a New York, al Time Warner Center, è stata a sua volta evacuata per aver ricevuto un pacco potenzialmente esplosivo. L'ordigno è stato costruito con un tubo e cavi, secondo una fonte del dipartimento di polizia locale.

Casa Bianca: "Atti ignobili" - "Questi atti terrificanti sono ignobili, i loro responsabili dovranno risponderne davanti alla giustizia", ha dichiarato Sarah Sanders, portavoce del presidente americano Donald Trump. Le forze dell'ordine, ha aggiunto, prenderanno tutte le misure necessarie per proteggere chiunque sia minacciato da questi "codardi".

Smentito pacco bomba inviato anche a Casa Bianca - È stata smentita la notizia di un'altra bomba rudimentale indirizzata alla Casa Bianca e intercettata alla Joint Base Bolling di Washington.

