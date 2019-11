Usa 2020, media: Michael Bloomberg verso candidatura

di lrs

Milano, 7 nov. (LaPresse) - Michael Bloomberg potrebbe correre per la Casa Bianca nel 2020. Secondo quanto scrive 'The New York Times', l'ex sindaco della Grande Mela potrebbe partecipare alle primarie dem presidenziali in Alabama. Secondo un suo consigliere, citato dal giornale americano, Bloomberg non avrebbe ancora deciso ma la scadenza fissata per domani per presentare la candidatura nello Stato in questione potrebbe fornire il primo segnale che l'imprenditore stia prendendo seriamente in considerazione l'idea di scendere in campo.

