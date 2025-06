Il presidente Usa: "Se sabato proteste a Washington risposta sarà forte"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla della situazione a Los Angeles dopo i disordini di questi giorni nelle proteste contro le retate di migranti irregolare attuate dalla polizia, con la Guardia Nazionale, schierata dal governo nelle strade della metropoli della California. “La Guardia Nazionale rimarrà a Los Angeles fino a quando non ci sarà più pericolo”, ha detto Trump parlando nello Studio Ovale. “Se ci fosse un’insurrezione lo invocherei, vediamo”, ha risposto il leader della Casa Bianca a una domanda sulla possibilità di invocare l’Insurrection Act, che tra l’altro consentirebbe ai militari già inviati a Los Angeles di svolgere compiti di polizia. “Se non fossimo stati coinvolti, Los Angeles ora brucerebbe”, ha aggiunto il presidente.

Il presidente: “Agitatori pagati provocano violenze”

“Le persone che stanno provocando le violenze in corso a Los Angeles sono “insorti pagati” e “agitatori pagati”, ha detto ancora Trump. “Se sabato a Washington, in occasione della parata per i 250 anni dell’Esercito Usa, ci saranno delle proteste, le autorità risponderanno “con forza”, ha chiarito Trump.

