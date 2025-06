Il capo della Casa Bianca: "Gli autori delle violenze sono degli insorti"

Donald Trump, al suo ritorno alla Casa Bianca da Camp David, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della possibilità di arrestare il governatore della California, Gavin Newsom. “Io lo farei”, ha detto il tycoon che è stato interpellato nuovamente sui disordini di Los Angeles.

Trump: “Autori violenze Los Angeles sono degli insorti”

“Le persone che stanno causano problemi sono agitatori professionisti, sono degli insorti”. Lo ha detto Donald Trump, rispondendo a una domanda sulle violenze in corso a Los Angeles. “Sono persone cattive, dovrebbero essere in prigione”, ha aggiunto il presidente, che non ha però risposto ad una domanda sull’eventuale ricorso all’Insurrection Act per mettere fine alle violenze.

Trump: “Senza Guardia Nazionale Los Angeles sarebbe stata annientata”

“Abbiamo preso un’ottima decisione inviando la Guardia Nazionale a gestire le violente rivolte in California. Se non l’avessimo fatto, Los Angeles sarebbe stata completamente annientata”, ha poi dichiarato Trump in un post su Truth, per il quale “l’incompetente ‘Governatore Gavin Newscum e la ‘Sindaca’ Karen Bass dovrebbero dire: ‘grazie, presidente Trump, sei meraviglioso. Senza di te non saremmo nulla’”. Invece, scrive Trump, Newsom e Bass “scelgono di mentire al popolo della California e dell’America dicendo che non c’era bisogno di noi e che queste sono ‘proteste pacifiche’. Basta guardare le foto e i video della violenza e della distruzione per capire tutto quello che c’è da sapere”, afferma il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata