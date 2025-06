Immagine dai social della Casa Bianca

Pubblicata l'immagine sul sito della Casa Bianca e sui social ufficiali

Presentato il ritratto ufficiale di Donald Trump. Un gioco di ombre, uno sguardo serio e determinato. La foto è comparsa sul sito della Casa Bianca e sui social ufficiali della Casa Bianca. Sui social accanto alla foto è comparsa l’emoji a forma di fiamma.

Donald Trump descritto come colui che “incarna la storia del successo americano”

Sul sito della White House anche una descrizione del presidente Usa: “Dopo una schiacciante vittoria elettorale nel 2024, il presidente Donald J. Trump torna alla Casa Bianca per consolidare i successi ottenuti in precedenza e utilizzare il suo mandato per respingere le politiche estremiste della sinistra radicale, garantendo al contempo miglioramenti tangibili della qualità della vita del popolo americano. Ciò include porre fine alle guerre infinite, difendere i confini della nostra nazione e liberare il potenziale dell’economia americana, offrendo a TUTTI gli americani l’opportunità di perseguire la LORO versione del sogno americano”.

E ancora: “Donald J. Trump incarna la storia del successo americano. Nel corso della sua vita ha continuamente fissato gli standard di eccellenza nel mondo degli affari e dell’imprenditoria, in particolare nel settore immobiliare, dello sport e dell’intrattenimento. Il presidente Trump ha sfruttato il successo ottenuto nella vita privata quando è entrato in politica e nel servizio pubblico”.

Il sito prosegue descrivendo “i successi” di Donald Trump: “Ha vinto in modo straordinario la presidenza alla sua prima candidatura a una carica politica. Ha vinto una seconda volta nonostante diversi tentativi di assassinio e l’uso senza precedenti di armi legali contro di lui. Di volta in volta, il presidente Trump ha sfidato le probabilità perché crede fondamentalmente nell’eccezionalità dello spirito americano e vuole vedere il nostro grande Paese avere successo. Laureato alla Wharton School of Finance dell’Università della Pennsylvania, il presidente Trump ha seguito le orme del padre nel mondo dello sviluppo immobiliare, lasciando il segno a New York City. Lì, il nome Trump è diventato presto sinonimo dei più prestigiosi indirizzi di Manhattan e, successivamente, di tutto il mondo. Il presidente Trump è anche un autore di successo. Ha scritto più di quattordici bestseller. Il suo primo libro, The Art of the Deal, è considerato un classico del business. Il presidente Trump ha cinque figli, Barron, Don Jr., Ivanka, Eric e Tiffany, oltre a 11 nipoti”.

I ritratti di Trump realizzati dal fotografo della Casa Bianca

L’illuminazione scelta per la foto è teatrale, con un mix di ombre accentuate, mentre nel ritratto precedente il volto di Trump era molto illuminato. Entrambi gli scatti sono stati realizzati dal capo fotografo della Casa Bianca, Daniel Torok. Oltre che sul suo sito, la Casa Bianca ha pubblicato il nuovo ritratto in un video postato su X, accompagnato dall’emoji di una fiamma. Nel video si vede un uomo in giacca che appende alla parete il quadro del ritratto, con una cornice gialla.

