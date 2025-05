E' caduto a faccia in giù: sua moglie ha cercato di liberarlo per circa 30 minuti prima di allontanarsi per cercare un segnale cellulare

Un uomo dell’Alaska, Kell Morris, è rimasto intrappolato a faccia in giù in un torrente ghiacciato sotto un masso di 318 kg per tre ore ed è sopravvissuto solo con lievi ferite. Sua moglie, Jo Roop, gli ha tenuto la testa fuori dall’acqua per impedirgli di annegare mentre aspettava l’arrivo dei soccorsi dopo che Morris era rimasto intrappolato dal masso, che gli era caduto addosso durante un’escursione vicino a un remoto ghiacciaio a sud di Anchorage.

Una compagnia di turismo con cani da slitta che opera sul ghiacciaio ha sentito la chiamata al 911 e ha offerto il proprio elicottero per trasportare i soccorritori sul luogo dell’incidente, inaccessibile ai veicoli fuoristrada. Una volta arrivati i soccorritori, ci sono voluti sette uomini e dei cuscini gonfiabili per sollevare il masso e liberare Morris che continuava a perdere conoscenza per l’ipotermia. Il 61enne ha detto di rendersi conto di essere probabilmente l’uomo più fortunato del mondo. “E ancora più fortunato ad avere una moglie così fantastica”, ha aggiunto.

Chi è la coppia coinvolta nell’incidente in Alaska

Sua moglie è un’agente della polizia di Stato dell’Alaska in pensione. Si sono trasferiti a Seward, a circa 193 chilometri a sud di Anchorage, dall’Idaho lo scorso autunno, quando lei ha accettato un lavoro presso il dipartimento di polizia locale. Morris ha trascorso due notti in ospedale per osservazione, ma se l’è cavata senza ferite.

La coppia aveva deciso di fare un’escursione vicino al ghiacciaio Godwin su un sentiero isolato e non battuto. Il sentiero era in realtà il letto roccioso di un torrente fiancheggiato da grandi massi depositati dal ghiacciaio. Morris ha detto di aver notato lungo le rive del torrente dei massi pericolosi, alcuni dei quali pesanti fino a 454 chili, e di averli evitati come meglio poteva, finché non si è imbattuto in una zona in cui non poteva più proseguire.

Cosa è successo

“Stavo tornando indietro e tutto il terreno sotto di me è scivolato via”, ha detto. È rotolato per l’argine per circa 6 metri, atterrando a faccia in giù nell’acqua. Poi ha sentito immediatamente il masso colpirgli la schiena. Le rocce sotto di lui, tra le gambe e intorno a lui gli hanno attutito il peso del masso, impedendogli di essere schiacciato. Ma l’enorme roccia lo teneva ancora bloccato e Morris sentiva un dolore intenso alla gamba sinistra. Sua moglie ha cercato di liberarlo per circa 30 minuti, mettendo delle rocce sotto il masso e cercando di farlo rotolare via, prima di allontanarsi per cercare un segnale cellulare.

Ha dovuto camminare solo per circa 300 metri per chiamare il 911 e ha fatto affidamento sulla sua esperienza nelle forze dell’ordine per inviare le coordinate GPS esatte alla centrale.

