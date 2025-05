Il tycoon a una riunione dei deputati repubblicani della Camera

Donald Trump è a Capitol Hill per partecipare ad una riunione dei deputati repubblicani della Camera, impegnati nelle trattative per il varo della legge fiscale e di spesa che contiene le priorità della sua agenda legislativa. “Il partito non è mai stato così unito”, ha detto il presidente durante un breve scambio di battute con i cronisti, al fianco dello speaker Mike Johnson. “Avremo una buona discussione”, ha aggiunto il presidente, che dovrà convincere una pattuglia di repubblicani ultra conservatori, finora critici con il testo della legge che a loro giudizio non contiene sufficienti tagli di spesa e aumenterebbe il deficit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata