Il Pentagono avvia l'espulsione dei militari transgender dopo l'ok della Corte Suprema all'ordine esecutivo del presidente americano

Il Pentagono inizierà immediatamente a trasferire dall’esercito 1.000 membri del servizio transgender apertamente identificati e darà ad altri 30 giorni per autoidentificarsi. È quanto prevede una nuova direttiva emanata giovedì. Sostenuto dalla decisione della Corte Suprema di martedì, che ha permesso all’amministrazione Trump di applicare il divieto di accesso ai transgender nell’esercito, il Dipartimento della Difesa inizierà a esaminare le cartelle cliniche per identificare gli altri che non si sono fatti avanti.

I funzionari del Dipartimento hanno dichiarato che è difficile determinare con esattezza il numero di membri transgender del servizio, ma le cartelle cliniche mostreranno coloro ai quali è stata diagnosticata la disforia di genere, che mostrano sintomi o che sono in cura. Queste truppe sarebbero quindi costrette a lasciare involontariamente il servizio.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha espresso chiaramente il suo punto di vista dopo la decisione della Corte. “No More Trans @ DoD”, ha scritto Hegseth in un post su X. All’inizio della giornata, prima che la corte agisse, Hegseth ha detto che il suo dipartimento si sta lasciando alle spalle wokeness e debolezza. “Niente più pronomi”, ha detto a una conferenza delle forze per le operazioni speciali a Tampa. “Niente più uomini in abito lungo. Abbiamo chiuso con quelle stronzate”.

. @SecDef We are leaving WOKENESS and WEAKNESS behind.

No more pronouns, no more climate change obsessions, no more emergency vaccine mandates, no more DUDES IN DRESSES.

We are done with that sh*t.” pic.twitter.com/MSunWnRYXU

— DOD Rapid Response (@DODResponse) May 6, 2025