L'indiscrezione del New York Times prima di un post del tycoon su Truth in cui annunciava "una conferenza stampa su un importante accordo commerciale"

Il presidente americano Donald Trump dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna. È quanto riporta il New York Times, citando tre fonti vicine al dossier. Nella serata di mercoledì il tycoon ha accennato a un nuovo accordo commerciale in un post sui social media, senza però specificare quale nazione fosse coinvolta. “Domani mattina alle 10:00, nello Studio Ovale, conferenza stampa importante su un accordo commerciale di grande rilievo con i rappresentanti di un paese grande e molto rispettato. Il primo di molti!!!”, ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca.

Trump: “Giorno importante ed emozionante per Usa e GB”

“Questo dovrebbe essere un giorno molto importante ed emozionante per gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito. Conferenza stampa nello Studio Ovale, alle ore 10. Grazie!”. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, sul suo social Truth, confermando una conferenza stampa per le 10 ora locale, le 16 in Italia. È atteso l’annuncio di un accordo con il Regno Unito sui dazi. Downing Street ha fatto sapere che il premier britannico, Keir Starmer, farà oggi un annuncio in merito. Già qualche ora fa Trump aveva annunciato una “grande” conferenza stampa per annunciare un “importante accordo commerciale” con un “Paese molto rispettato”

Starmer farà oggi annuncio su accordo con Usa

Il premier britannico, Keir Starmer, farà oggi un annuncio relativo a un accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere il numero 10 di Downing Street, sottolineando che gli Usa sono “un alleato indispensabile sia per la nostra economia che per la nostra sicurezza nazionale” e che “i colloqui per un accordo sono continuati a ritmo serrato”. Lo riportano i media britannici. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma si ritiene che quello che verrà annunciato sarà un accordo per la riduzione dei dazi.

Qual è l’attuale accordo sui dazi tra Usa e Gb?

Attualmente, la maggior parte delle merci importate negli Stati Uniti dal Regno Unito sono soggette a dazi del 10%, con tariffe più elevate su acciaio, alluminio e automobili; anche il Regno Unito applica dazi su alcune merci statunitensi. Secondo quanto scrive la Bbc, L’accordo potrebbe comportare una riduzione dei dazi sulle automobili che entrano negli Stati Uniti e nel Regno Unito e una riduzione dell’imposta sulle vendite digitali per le aziende statunitensi.

Trump: “Non disponibile a ritirare tariffe 145% contro Cina”

Poche ore prima il presidente degli Stati Uniti era tornato a parlare della guerra commerciale con Pechino e delle pesanti tariffe imposte al suo competitor asiatico. Parlando con i cronisti nello Studio Ovale, Trump ha dichiarato senza giri di parole di non essere “disponibile a ritirare i dazi sulla Cina del 145%”.

Nyt: Melania Trump ha trascorso meno di 14 giorni alla Casa Bianca

Sempre dal quotidiano newyorkese diretto da Dean Baquet è arrivata un’altra indiscrezione che riguarda Donald Trump e in particolare la moglie, Melania, che ha trascorso meno di 14 giorni alla Casa Bianca da quando il marito Donald si è insediato 108 giorni fa. Il quotidiano cita due persone a conoscenza degli impegni della First Lady ricordando che Melania dovrebbe presenziare oggi nella capitale per svelare un francobollo in onore di Barbara Bush e per partecipare a una cerimonia per le madri dei militari.

