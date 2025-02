Lo scatto del tycoon postato su X in cui cita la Bibbia: "Porterò la pace"

Donald Trump circondato da pastori e telepredicatori americani che sembrano quasi benedirlo in un momento di raccoglimento spirituale. Uno scatto pubblicato dall’account X della Casa Bianca e subito diventato virale perché, come sottolineato da molti utenti e non solo, ricorda vagamente “l’Ultima Cena“.

Un simbolismo non casuale visto che è stato scelto per immortalare la nascita presso la Casa Bianca di un Ufficio della Fede a capo del quale è stata messa la telepredicatrice Paula White. Il nuovo ufficio è stato istituito grazie ad un ordine esecutivo presidenziale.

La foto è stata accompagnata su X da una breve caption che riporta le parole scelte da Trump per l’occasione. “Come dice la Bibbia, ‘Beati gli operatori di pace’. E in questo senso, spero che la mia più grande eredità, quando tutto sarà finito, sarà conosciuta come un costruttore di pace e un unificatore”, si legge.

“As the Bible says, ‘Blessed are the peacemakers.’ And in that end, I hope my greatest legacy when it’s all finished, will be known as a peacemaker and a unifier.” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/ArXe38r1EY

— The White House (@WhiteHouse) February 8, 2025