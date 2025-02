Il presidente americano: "Oggi parlerò con Messico e Canada"

I dazi sulle merci dell’Unione europea importate negli Stati Uniti entreranno in vigore “molto presto”. Lo afferma il presidente americano, Donald Trump come riportato dai media internazionali. “Hanno davvero approfittato” degli Stati Uniti, precisa il tycoon, aggiungendo che gli europei “non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli. Non prendono quasi nulla, e noi prendiamo tutto: milioni di auto, enormi quantità di cibo e prodotti agricoli”. Rispondendo a una domanda della Bbc se ci sia una tempistica per l’annuncio dei dazi contro l’Ue, Trump ha risposto: “Non direi che c’è una tempistica, ma sarà molto presto. Gli Stati Uniti sono stati derubati praticamente da ogni paese del mondo. Abbiamo deficit con quasi ogni paese, non con ogni paese, ma quasi, e cambieremo la situazione. È ingiusto”.

Trump: “Oggi parlerò con Canada e Messico”

Il presidente americano, Donald Trump, ha poi annunciato che discuterà dei dazi con Canada e Messico nella mattina locale di oggi. Canada e Messico hanno ordinato tariffe di ritorsione sui prodotti americani in risposta ai dazi ingenti imposti da Trump e domenica le aziende e i consumatori di entrambi i Paesi si sono chiesti in che modo la nuova guerra commerciale potrebbe influenzarli. “Possiamo giocare la partita quanto vogliono”, ha aggiunto Trump.

Chi è contrario ai dazi è controllato dalla Cina

“Chiunque sia contro i dazi, compresi il Fake News Wall Street Journal e gli Hedge Fund, è contro di essi solo perché queste persone o entità sono controllate dalla Cina o da altre società straniere o nazionali”, ha poi tuonato il presidente americano in un post su Truth. “Chiunque ami e creda negli Stati Uniti d’America è a favore delle tariffe”, prosegue.

