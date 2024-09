Si aggrava il bilancio delle vittime: 84 morti in diversi Stati

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha iniziato il suo discorso a Las Vegas parlando della devastazione provocata dall’uragano Helene nel sud-est del Paese, dicendo di essere stata informata dalla direttrice dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze Deanne Criswell e parlando della risposta del governo. Joe Biden ha dichiarato che visiterà, accompagnato dalla candidata democratica, le aree colpite questa settimana, a condizione che ciò non interrompa le operazioni di soccorso e recupero. Il bilancio complessivo delle vittime è salito ad almeno 84 persone in diversi stati. Kamala Harris ha affermato che la Casa Bianca sta dando agli stati “tutto ciò che abbiamo” per aiutarli nella reagire alla devastazione dell’uragano.

