L'ex presidente su Truth: "L'intero esercito degli Stati Uniti sta osservando e aspettando"

“Grandi minacce alla mia vita da parte dell’Iran. L’intero esercito degli Stati Uniti sta osservando e aspettando”. Lo scrive su Truth l’ex presidente americano e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump.

“L’Iran ha già fatto delle mosse che non hanno funzionato, ma ci riproveranno – aggiunge – Non è una bella situazione per nessuno. Sono circondato da più uomini, pistole e armi di quante ne abbia mai viste prima. Grazie al Congresso per aver approvato all’unanimità molti più soldi per i servizi segreti – Zero voti “no”, rigorosamente bipartisan. È bello vedere repubblicani e democratici unirsi su qualcosa”.

Campagna Trump: per intelligence minacce Iran per uccidere tycoon

I funzionari dell’intelligence hanno informato l’ex presidente Donald Trump “per quanto riguarda le minacce reali e specifiche dell’Iran di assassinarlo nel tentativo di destabilizzare e seminare il caos” negli Stati Uniti. Lo ha fatto sapere la campagna elettorale del candidato repubblicano. “I funzionari dell’intelligence hanno identificato che questi attacchi continui e coordinati sono aumentati negli ultimi mesi e le forze dell’ordine di tutte le agenzie stanno lavorando per garantire che il presidente Trump sia protetto e che le elezioni siano libere da interferenze”, ha affermato Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della campagna elettorale di Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata